اليوم السابع
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القصر النرويجى يحتفل بعيد ميلاد الملك هارلد بـ5 صور من مراحل عمره المختلفة

الأحد، 21 فبراير 2021 12:03 م
القصر النرويجى يحتفل بعيد ميلاد الملك هارلد بـ5 صور من مراحل عمره المختلفة الملك هارلد الخامس ملك النرويج
إيهاب محمد

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احتفل القصر الملكى النرويجى، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، بعيد الملك هارلد الخامس، الذى أتم 84 عام، وذلك من خلال نشر 5 صور مختلفة من مراحل عمره، والتى تظهر التغيرات العمرية على ملامح ملك النرويج منذ طفولته مرورا بمرحلة المراهقة والشباب حتى يومنا هذا.

ملك النرويج
ملك النرويج

 

هارلد الخامس‏، هو الملك الحالي للنرويج، تولى العرش خلفا لوالده أولاف الخامس فى17 يناير 1991، وولد هارلد فى قصر ولاية العهد فى سكاجوم بمقاطعة آكرشوس، وكان الطفل الثالث والابن الذكر الوحيد لأولاف الخامس والأميرة مارتا أميرة السويد.

هارالد الخامس (1)
هارالد الخامس  يستمتع بالشمس 
 
 
هارالد الخامس (2)
هارالد الخامس  

 

جدير بالذكر، أن ملك النرويج هارالد الخامس، يمر بظروف صحية غير مستقرة، حيث نقل أواخر العام الماضى إلى مستشفى ريكشوسبيتالت بالعاصمة، حيث أكد الديوان الملكى، أنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بـ"الدوار"، ووفقا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، وأكد بيان الديوان الملكى، أنه بعد الفحوصات الأولية لم يتم العثور على أى أمراض خطيرة، مع الغاء مهامة لمدة أسبوعين كإجراء احترازى.

كما تلقى ملك النرويج هارالد، وزوجته الملكة سونيا، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في يناير الماضى، وقال الديوان الملكي في بيان مقتضب، "إن الملك والملكة البالغين من العمر 83 عاما، تم تلقيحهما ضد فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنهما سيأخذان الجرعة الثانية من اللقاح في غضون ثلاثة أسابيع.

هارالد الخامس (3)
هارالد الخامس 

 

هارالد الخامس (4)
هارالد الخامس فى الصغر 

وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في النرويج بلقاح "فايزر" فى 27 ديسمبر الماضي، وتلقى سكان دور رعاية المسنين في أوسلو اللقاحات الأولى.. وتم الإعلان عن تطعيم 25 ألف شخص باللقاح المذكور في النرويج حتى الآن.

هارالد الخامس (5)
هارالد الخامس فى الصغر 

 


القصر الملكى النرويجى

الملك هارلد الخامس

ملك النرويج

عيد ميلاد الملك هارلد الخامس

عيد ميلاد ملك النرويج

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