القبض على أصحاب مخابز استولوا على 8 ملايين جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1292) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (5,95 طن "لحوم مستوردة – كبدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (11,25 طن "فول – أرز" بدون مستندات "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط ( 4,8طن "أرز – مكرونة" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,2 طن "سكر تموينى" – 320 عبوة "زيت تموينى" مخصصة ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (5,731,870 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % ، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (3,016,100جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % ، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط (35450 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – لاصق طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (78 طن نخالة ناعمة غير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها ووجود تغير فى خواصها الطبيعية بإحتوائها على حشرات "سوس").. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.

وأثمرت الجهود عن ضبط (8 طن أسمدة زراعية "بدون مستندات" مجهولة المصدر).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.