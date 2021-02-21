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الصحة التركية تسجل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة

الأحد، 21 فبراير 2021 08:05 ص
الصحة التركية تسجل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة لقاح كورونا
كتب: أحمد علوى

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أعلنت وزارة الصحة التركية،اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى مليونين و631 ألفا و 876 إصابة

أكدت وزارة الصحة التركية أن اجمالي الوفيات حتى الاربعاء الماضى بلغ 27 ألفا و652، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونين و602 ألف و34 حالة، وحصيلة المتعافين مليونين و489 ألفا و624.

وأجرت تركيا 115 ألفا و794 اختبارا للكشف عن كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 31 مليونا و748 ألفا و965 اختبارا.

 


تركيا

كورونا فى تركيا

الصحة التركية

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