اليوم السابع
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السفير الإيطالى يصل بورسعيد لتوقيع بروتوكول تحويل مبنى القنصلية لمستشفى

الأحد، 21 فبراير 2021 09:27 ص
السفير الإيطالى يصل بورسعيد لتوقيع بروتوكول تحويل مبنى القنصلية لمستشفى محافظة بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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وصل جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة، منذ قليل، إلى الديوان العام لمحافظة بورسعيد، وذلك تمهيدا لتوقيع بروتوكول تطوير مبنى القنصلية الإيطالية لتكون مستشفى ومعهد صحي.

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لتوقيع بروتوكول تطوير مبنى القنصلية الإيطالية ببورسعيد وتحويلها لمستشفى ومعهد صحي.

وأكد محافظ بور سعيد، أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء فى أعمال تطوير القنصلية الإيطالية، والاستفادة منها ليمثل صرح طبى على أعلى مستوى، مؤكدا أنه سيساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية ببورسعيد، ويدعم التعاون مع الجانب الإيطالي.

 

 


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