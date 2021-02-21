الرئيس الجزائرى يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الأحد فإن الاجتماع خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وقال البيان "وبعد أن استمع لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أسدى الرئيس تبون تعليماته للمسؤولين، كلّ في مجال اختصاصه".
وأضاف البيان أن الرئيس تبون وجه التحية للمجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار العام بالبلاد، خاصة تلك المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا، والانطلاقة الموفقة لعملية التلقيح ضد هذه الجائحة.
الرئيس الجزائرى يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمنالأحد، 21 فبراير 2021 04:10 م
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
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ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن.
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