اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

الأحد، 21 فبراير 2021 04:10 م
الرئيس الجزائرى يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الأحد فإن الاجتماع خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وقال البيان "وبعد أن استمع لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أسدى الرئيس تبون تعليماته للمسؤولين، كلّ في مجال اختصاصه".
وأضاف البيان أن الرئيس تبون وجه التحية للمجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار العام بالبلاد، خاصة تلك المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا، والانطلاقة الموفقة لعملية التلقيح ضد هذه الجائحة.


الجزائر

عبد المجيد تبون

المجلس الأعلى للأمن بالجزائر

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة