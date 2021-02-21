الخارجية الإيرانية: أولويتنا الإفراج عن سجناء بلادنا بأمريكا وليس تنفيذ رغباتهم

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنه لا يوجد أي حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول أي موضوع، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية: أولويتنا الإفراج عن السجناء الإيرانيين بالولايات المتحدة وليس تنفيذ رغبات واشنطن.

وفى وقت سابق قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حريص على عدم حصول إيران على سلاح نووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إيران لم ترد للآن على دعوات الحوار، موضحا أن إيران هي المعزولة دبلوماسيا وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع مستشار الامن القومي الأمريكي، أن الكرة الآن في ملعب إيران، مستطردا: بدأنا بالتواصل مع الإيرانيين بشأن ملف احتجاز أمريكيين في إيران وسنواصل ذلك.