الحزب الدستورى الحر التونسى: دعوة النهضة للنزول إلى الشارع قمة الديكتاتورية

كتب أحمد عرفة

قال الحزب الدستوري الحر التونسي، إن دعوة حركة النهضة للنزول للشارع قمة الديكتاتورية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، كشف تقرير، أن حركة النهضة الإخوانية في تونس تشهد حالة من الاضطرابات العديدة وباتت في خسارة كبيرة، نتيجة لما بدر منها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الغنوشي جعل حزبه ملكا له وأحاط نفسه بالأقارب ومن بينهم صهره، وهو ما جعل هناك حالة من التفكك الداخلي في الحركة الإخوانية التي أثر عليها، ويأتي ذلك في ظل أزماتها المستمرة مع المعارضين لها في الشارع التونسي الذي يرفض أي تواجد للحركة الإخوانية.

وأضاف التقرير، أن حركة النهضة التونسية تشهد حالة أزمات ونكسة جديدة لرئيسها راشد الغنوشى، بعد فشله في تمرير المكتب التنفيذي الذي اقترحه للحركة وتصاعد الأصوات الرافضة لنزعته لاحتكار كل السلطات داخل الحزب، وهو ما كشف عن تدهور الأوضاع داخل الحركة الإخوانية في تونس .