التموين تفتتح اليوم منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير الجارى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تقدم مصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام الخليط "صويا / عباد" أو عباد للفحص والتأهيل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال لجنة فنية لتحديد مدي مطابقة المصنع لإشتراطات المواصفات القياسية المصرية لممارسات صحة وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية للعبوات والتشريعات الصحية ذات الصلة، وتحديد قدرات المصنع الشهرية والطاقة التخزينية، و استيفاء كافة شروط التأهيل الفنية الموضوعة من قبل اللجنة .