استعدادت أمنية لتأمين عودة الدراسة بالأزهر السبت المقبل

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين عودة الدراسة بجامعة الأزهر، حيث تكثف "الإفريقية للأمن والحراسة" من خدماتها الأمنية المتواجدة داخل جامعة الأزهر بمدينة نصر، استعدادًا لتوافد الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت قيادة الشركة على رفع درجة الخدمات الأمنية على المداخل والمخارج وكذلك عمليات التفتيش للسيارات والمركبات والتفتيش الذاتي للأشخاص، وذلك بهدف الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، خاصة وأن الأسبوع الأول لعودة الدراسة سيشهد أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ما يحتم ضرورة توفير بيئة آمنه تسهل لطلابنا أداء امتحاناتهم، كما يجري الآن عمليات التدريب المتواصل ورفع كفاءة الأفراد والمعدات على مستوى كافة النقاط الامنية الداخلية بمقر الجامعة والكليات المختلفة.

وأعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جاهزيتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الامتحانات مباشرة؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقًا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بكليات الجامعة ومعاهدها فوق المتوسطة.