استطلاع رأى: وباء كورونا دفع سكان كيبيك الكندية للاهتمام بخطط التقاعد

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أظهر استطلاع رأي، أن سكان مقاطعة كيبيك الكندية يولون أهمية حاليًا إزاء خطط التقاعد الخاصة بهم وذلك في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

ذكرت صحيفة "لوكوتيديان" الكندية اليوم الأحد أنه وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته شركة كندية، فإن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة من سكان كيبيك يرغبون في إنشاء صندوق طوارئ من الآن من أجل تقاعدهم، حيث أعرب 43٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم يحرصون على إعداد خطة للملكية الخاصة بهم قبل التقاعد.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 64٪ من سكان كيبيك يفضلون البقاء في المنزل حتى تقاعدهم، بدلاً من الذهاب إلى دار خاص بكبار السن، وأن ما يقرب من واحد من كل اثنين من المستطلعة آرائهم يخطط للبقاء في كندا بدلاً من السفر إلى الخارج، وأن 60٪ من سكان كيبيك يرون أن وباء كورونا شجعهم على البقاء بالقرب من أسرهم.