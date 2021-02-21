اتهام عاطل بالاعتداء على طفلة داخل مسكنها فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات داخل مسكنها بالعمرانية، وكشفت التحريات أن المتهم يرتبط بعلاقة قرابة بوالدها، واستغل غياب أفراد أسرتها وارتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لاعتداء على يد شاب يبلغ من العمر 27 سنة، "عاطل".

وذكر عم المجنى عليها، أن المتهم يرتبط بعلاقة قرابة بوالدها، ويقيم بمنزل العائلة، واستغل ترك والدة للمنزل، بسيب خلافات أسرية، وحجز والدها بإحدى المصحات، وارتكب جريمته. بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.