إطلاق نار كثيف بحى غوط الشعال فى طرابلس وإغلاق الطريق السريع

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام ليبية تأكيدها إطلاق نار كثيف في حي غوط الشعال بطرابلس وإغلاق الطريق السريع.

وفى وقت سابق كشفت مصادر أمنية ليبية تفاصيل محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا فى منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن سيارة مصفحة يستقلها مسلحون هاجمت موكب وزير الداخلية بوابل من الرصاص.

وأكدت المصادر الليبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن الحرس الخاص لوزير داخلية الوفاق تمكن من القبض على اثنين من المهاجمين وإصابة أحد المسلحين وتم نقله إلى المستشفى، موضحة أن فريق من النيابة العامة يقوم بالتحقيق مع المسلحين الذين ألقى القبض عليهم.