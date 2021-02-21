اليوم السابع
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أوقاف الإسماعيلية تعقد إختبارات المسابقة الثقافية الكبرى.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 02:43 م
أوقاف الإسماعيلية تعقد إختبارات المسابقة الثقافية الكبرى.. صور جانب من الاختبارات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انعقدت إمتحانات المسابقة الثقافية الكبري، اليوم الأحد، فى إطار سعى مديرية أوقاف الإسماعيلية للنهوض بالمستوى العلمى للأئمة وخطباء المكافأة.

وقال فضيلة الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل أوقاف الإسماعيلية، فى بيان له اليوم، إن وزارة الأوقاف تقيم هذه المسابقات لتشجيع الأئمة على توسيع دائرة معارفهم، وغرس روح المعرفة والاطلاع فيهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأكد وكيل الوزارة أن الأئمة قد أثبتوا أنهم على قدر المسئولية المنوطة بهم والرسالة التى كلفوا بها وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لتبليغ الدين الصحيح وبث الوعى والثقافة بين الناس.

وأوضح فضيلة الشيخ عبد المنعم عبد العال مدير الدعوة بالمديرية، أن عدد المتقدمين للمسابقة عشرون متسابقاً ويتم الإختبارات فى خمس مستويات على أن تكون التصفية النهائية بديوان عام الوزارة.

وشارك فى الإشراف على هذه الامتحانات اللجنة المشكلة برئاسة فضيلة الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل الوزارة وعضوية كلاً من الدكتور محمد فاضل الحديث  جامعة الازهر فرع بورسعيد والشيخ عبد المنعم عبد العال مدير الدعوة والشيخ مصطفى رشاد والشيخ محمد العجرودى رئيس قسم الإرشاد الدينى.

 

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اوقاف الاسماعيلية

الارشاد الدينى

الاسماعيلية

المسابقة الثقافية الكبرى

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