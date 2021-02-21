اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 08:15 م
خالد صلاح
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أذربيجان تسجل 156 إصابة و3 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 21 فبراير 2021 06:48 م
أذربيجان تسجل 156 إصابة و3 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 233 ألفا و129 حالة.
وذكرت وكالة أنباء (تريند) الأذرية نقلا عن مجلس الوزراء توضيحه أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و198 شخصا عقب تسجيل 3 وفيات جديدة، مُضيفة أن عدد المتعافين بلغ 227 ألفا و761 متعاف عقب شفاء 142 حالة على مدار يوم أمس السبت. 
وأشار إلى أنه تم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إجراء 7 آلاف و236 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.


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