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أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: لو الطالب عايز ينزل الامتحانات كلها أنا موافق

الأحد، 21 فبراير 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: لو الطالب عايز ينزل الامتحانات كلها أنا موافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد - سيد الخلفاوى

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