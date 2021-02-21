أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: لو الطالب عايز ينزل الامتحانات كلها أنا موافق

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: لو الطالب عايز ينزل الامتحانات كلها أنا موافقالأحد، 21 فبراير 2021 12:00 ص
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
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