أحكام قضائية ضد سيدة وراء ادعائها سوء معاملتها في كمين بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بشأن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملة في إحدى النقاط الأمنية بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ادعت خلاله إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملتها أثناء استيقافها بإحدى النقاط الأمنية في الغربية، وفحص هاتفها المحمول وتفتيش حقيبة يدها.

بالفحص تبين عدم صحة ما ادعته السيدة من تعرضها لسوء معاملتها وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم إستيقاف السيدة بإحدى النقاط الأمنية بدائرة مركز طنطا بالغربية ، حيث تبين سابقة إتهامها والحكم عليها فى العديد من القضايا ، ومطلوب التنفيذ عليها فى حكمين قضائيين، وتم ضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للتنفيذ عليها فى الأحكام القضائية الصادرة ضدها.