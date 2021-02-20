وزير النقل يتفقد محور ديروط العلوى بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم السبت، محور ديروط الحر بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن جولته فى محافظة أسيوط، والتقى مهندسى المشروع للوقوف على معدلات تنفيذ المحور واستمرار العمل بالمشروع، واستمع منهم إلى المشكلات والمعوقات التى تواجههم، وشدد على سرعة الانتهاء من التنفيذ.

يذكر أن مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم والذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه فى مرحلته الأولى والذى يربط بين الطرق (الصحراوى الشرقى، والصحراوى الغربى، والزراعى).

وجاءت زيارة الوزير للوقوف على نسب التنفيذ واستمرار العمل بالمشروع وذلك استكمالا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

كان وزير النقل قد وصل لمحطة قطار ديروط مستقلا القطار رقم ( 980VIP ) وكان فى استقباله محافظ أسيوط واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط والمهندس حلمى زيدان رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة وبعض اعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال محافظ أسيوط إن زيارة المهندس كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال محطة سكة حديد ديروط وتفقد برج الإشارة ثم تفقد المرحلة الاولى من محور ديروط الحر على النيل وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكبارى العلوية على الترعة الابراهيمية والسكة الحديد ثم سيعقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلى الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الانجاز وتذليل العقبات امام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع .

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل فى مرحلته الأولى ويساهم فى الربط بين الطريق الصحراوى الشرقى والغربى وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومتر وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى ( كوبرى أعلى نهر النيل بطول حوالى 1000 م وكوبرى على السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعى وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية ) وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول معلناً دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال اعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة .



المهندس كامل الوزير ومحافظ أسيوط



زيارة وزير النقل لمحور ديروط