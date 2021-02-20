وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات الإسماعيلية اليوم بعد التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين

الإسماعيلية - السيد فلاح

يستقبل صباح اليوم السبت، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لإجراء جولة تفقدية بالمستشفيات والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بحضور الرئيس السيسى الثلاثاء الماضى.

ويتم تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، كما يتم تقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وتشمل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركزا ووحدة صحية، و3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكسرت محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد حاجز المليون فى تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة مليون و150 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلى للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 82 % من إجمالى السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1.370.806 مواطن.

وعقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتقى تدريببا حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لمديري المنشآت الطبية ومديري الموارد البشرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بهدف تدريبهم على آلية العمل داخل المنظومة الجديدة، وكيفية تطبيق النظام داخل كافة المنشآت الصحية المقرر دخولها النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ عددها 66 منشأة صحية منهم 54 وحدة ومركز إضافة إلى 12 مستشفى.

ومن المقرر أن تُغطى حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومن المقرر أيضًا ان تشهد الفترة القادمة تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

وتم مؤخرًا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجمع الإسماعيلية الطبى، "مستشفي الإسماعيلية العام سابقًا"، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، كما تم تطوير مستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى وجارى الانتهاء من تطوير مستشفى فايد المركزى، كما تم الانتهاء فى وقت سابق من تطوير مستشفى أبوخليفة للطوارئ وهو أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء.

وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجمع الإسماعيلية الطبى، "مستشفي الإسماعيلية العام سابقًا"، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، لستقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13غرفة عمليات.

كما تم الإنهاء مؤخرًا إنشاء مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والذى يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.