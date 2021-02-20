ورش عمل للزراعة حول كيفية كشف الغش فى الألبان بـ10 محافظات.. اقرا التفاصيل

كتب عز النوبى

اختتمت معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، المرحلة الأولى من ورش العمل حول كيفية كشف الغش فى الألبان بعشرة محافظات وهى محافظات البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية والدقهلية وأسوان.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ورش العمل الخاصة أقيمت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية حول كيفية كشف الغش فى الألبان ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم المربيين وخاصة منتجى الألبان.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التلاحم المجتمعى والتواصل مع افراد المجتمع لحل المشاكل الحقلية وزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية. وباهتمام بالغ من السادة المحافظين ومديريى مديريات الزراعة والطب البيطرى وعمداء الكليات فى المحافظات التى تم تنفيذ ورش العمل بها.

وأشاد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، بنجاح تلك الحملة وأكد على تنفيذ المرحلة الثانية فى باقى المحافظات وهى الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح والمنيا والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر بمعمليه (شلاتين والغردقة) هذا الأسبوع الجارى نظرا لأهمية الموضوع ورغبة الكثيرين فى معرفة آفة الغش فى الألبان وطرق التغلب عليها.

وفى نفس السياق سيتم تكملة الحملة بالدورة الجديد بعنوان الحصول على لبن صحى وآمن من المزرعة وطرق تداوله الصحيحة فى شهر مارس القادم.