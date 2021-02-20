ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5.5 جنيه، والخيار بـ6 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ7 حنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 6.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيها والليمون بـ17.5 جنيه.

الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيها.

التفاح السكرى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفى 7.5 جنيه

الجوافة بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8.5 جنيه.

- البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.