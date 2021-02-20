اليوم السابع
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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 20 فبراير 2021 12:00 م
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:

- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5.5 جنيه، والخيار بـ6 جنيهات.

- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ7 حنيهات.

- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 6.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيها والليمون بـ17.5 جنيه.

الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيها.

التفاح السكرى بـ25 جنيها.

- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفى 7.5 جنيه

الجوافة بـ9 جنيهات.

- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

البسلة بـ8.5 جنيه.

- البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.

 


أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الطماطم

المجمعات الاستهلاكية

سعر الخضروات

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