اليوم السابع
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ندوة إرشادية لمزارعى قرية المناحريت بديرب نجم فى الشرقية لزيادة إنتاجية القمح

السبت، 20 فبراير 2021 12:13 م
ندوة إرشادية لمزارعى قرية المناحريت بديرب نجم فى الشرقية لزيادة إنتاجية القمح جانب من الندوة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس على لاشين وكيل وزاره الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعى قرية المناحريت التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم  وذلك بحقل إرشادى مزروع بمحصول القمح صنف جيزة 171 على مساحة 10 أفدنه ، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية، فى حضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى بالشرقية والمهندس صبرى محمد مهدى مدير الإدارة الزراعية ديرب نجم وبحضور والدكتورة منال عبدالصمد مدير الحملة القومية القمح والدكتور أسامة عبد البديع بمركز بحوث أمراض البنات والمهندس وليد الشوادفى اخصائى القمح بالمحافظة ومهندسى الارشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم وعدد من مزارعى بالقرية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التى تتم لمحصول القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات وأهمها الرى وطرق مقاومة الأمراض خلال هذه الفترة وأهمها الأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالى وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد ، كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض به ، مشيراً إلى انه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين .


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