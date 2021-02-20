نائب محافظ الدقهلية يعلن تطوير 26 قرية بشربين ضمن مبادرة حياة كريمة

الدقهلية شريف الديب

عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا الاجتماع التنسيقى للبدء فورا فى أعمال تنفيذ " مبادرة حياة كريمة" لتطوير 26 قرية بنطاق مركز شربين، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض القرى التى تضمنتها المبادرة بنطاق مركز شربين وذلك لتحديد اولويات البدء فى تنفيذ مشروعات المبادرة بها حيث تقرر بدء العمل فورا فى تنفيذ مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى فى عدد 4 قرى أولوية أولى وتشمل قرى بساط كريم الدين ومحلة انجاق ورأس الخليج ودنجواى.

كما تقرر خلال الاجتماع التنسيق التام بين الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والوحدة المحلية لمركز شربين لتحديد اولويات التنفيذ وفقا لما لمحددات وبنود المبادرة.

هذا وقد أكد نائب محافظ الدقهلية خلال الاجتماع أن هناك متابعة شخصية أولا بأول من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار لكافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق منذ الإعلان عن تنفيذ المبادرة فى نطاق محافظة الدقهلية وذلك للتعامل الفورى وإزالة أية معوقات طارئة.