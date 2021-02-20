اليوم السابع
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السبت، 20 فبراير 2021 07:55 م
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مكتب رئيس وزراء كندا: اجتماع بين ترودو وبايدن يوم 23 فبراير الجاري

السبت، 20 فبراير 2021 07:38 م
مكتب رئيس وزراء كندا: اجتماع بين ترودو وبايدن يوم 23 فبراير الجاري بايدن
(رويترز)

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 قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان اليوم السبت إن ترودو سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 23 فبراير، وأضاف البيان أن الاجتماع بين الزعيمين سيكون افتراضيا.

على جانب أخر ، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان ولاية تكساس "منطقة كوارث" حيث تكافح الولاية مع انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع ونقص المياه وسط ظروف الشتاء القارص ، حسبما أعلنت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية يوم السبت.

ويوفر الإجراء تمويلًا فيدراليًا للأفراد في تكساس، ومنحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل والقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، ويعتزم الرئيس زيارة تكساس في أقرب وقت الأسبوع المقبل لتقييم الاستجابة الفيدرالية للأزمة.

 

 

 


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