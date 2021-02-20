مقتل 21 عنصرا من داعش جراء غارات روسية ضد مواقعهم في البادية السورية

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، جراء ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم في البادية السورية.



وقال المرصد السوري - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، إن "الطائرات الروسية شنت 130 غارة جوية على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر التنظيم في مواقع عدة في البادية" من شرق حمص وحماة وصولا إلى دير الزور؛ مما أسفر عن مقتل 21 عنصرا على الأقل من التنظيم، أكثر من نصفهم في شرق دير الزور.



جدير بالذكر أنه منذ إعلان القضاء على تنظيم داعش - قبل نحو عامين - وخسارته كافة مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط سوريا) ودير الزور (شرق سوريا) عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.



ومع ازدياد هجمات التنظيم في الآونة الأخيرة ضد الجيش السوري، تحولت البادية إلى مسرح للاشتباكات ترافقها غارات روسية، دعما للقوات السورية، تستهدف مواقع المقاتلين المتطرفين.

