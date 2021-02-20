اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 17شخصا وإصابة 34 آخرين في انفجار نتيجة تسريب غاز بالجزائر.. صور

السبت، 20 فبراير 2021 04:26 م
مصرع 17شخصا وإصابة 34 آخرين في انفجار نتيجة تسريب غاز بالجزائر.. صور انفجار الجزائر
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام جزائرية، إن انفجارا ضخم وقع في ولاية الأغواط إثر تسريب غازي بمنطقة سكنية بالولاية، أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقالت الحماية المدنية في الجزائر ببيان: تدخلت وحداتنا بالأغواط بحي المحافير على تسرب غاز المدينة تبعه انفجار بشقة بالطابق 02 لعمارة تسبب في إصابة 17 شخص منهم 02 بحروق خطيرة و 15 أخرين بإصابات خفيفة وحالات صدمة، كما تم تسجيل انهيار جدران، زجاج وأبواب شقتين مجاورتين، وزجاج بعض السيارات المركونة بالقرب من العمارة.

فيما قالت شبكة سكاي نيوز إن 17 شخصا قتلوا في التفجير

 

المبنى المنهار
المبنى المنهار

 

انفجار الجزائر
انفجار الجزائر

 

 


انفجار الجزائر

الجزائر

اخبار الجزائر

ولاية الأغواط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإفراج عن 33 ناشط فى الجزائر تنفيذا لعفو أصدره الرئيس تبون

السبت، 20 فبراير 2021 02:00 ص

سفير الجزائر لـ"اليوم السابع": تحسين معيشة المواطنين فى مقدمة أولويات الرئيس.. وقراراته تلبى طموحات الشعب الجزائرى.. تنصيب المجلس الأعلى للشباب قريبا..جارى تعديل قانون الانتخابات لإجراء انتخابات شفافة نزيهة

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:51 م

سفير الجزائر لليوم السابع: قرارات الرئيس تبون جاءت تلبية لمطالب الشعب

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:58 م

رئيس مجلس الأمة الجزائرى: سياستنا الخارجية ترتكز على عدم التدخل فى شؤون الغير

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة