مصرع شخصين وإصابة 2 من أسرة واحدة في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر ورضوان بنطاق مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة إثنين اخرين، وتم نقلهم للمستشفي.

واخطر اللواء حاتم الحداد مدير المياحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وبالفخص تبين وقوع حادث بالاتجاه القادم من كفر شكر اتجاه بنها أمام قرية كفر عامر ورضوان، بين سيارة نصف نقل مع دراجة نارية، وأسفر الحادث عن جثتين وهم "مالك أحمد محمد"، و "رودينا أحمد محمد"، واثنين مصابين وهم "أحمد محمد عوض" 30 سنة غيبوبة، و"سمر عادل بكرى" 28 سنة، مصابة بكدمات وسحجات وجميعهم من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي، كما تم نقل الجثتين إلى مستشفي بنها التعليمي.