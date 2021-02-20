اليوم السابع
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فريق طبى من الأزهر يجرى الكشف على مواطنى حلايب وشلاتين بالمستشفى المركزى

السبت، 20 فبراير 2021 01:55 م
فريق طبى من الأزهر يجرى الكشف على مواطنى حلايب وشلاتين بالمستشفى المركزى اسماء أطباء جامعة الأزهر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، حضور أطباء كلية طب البنات ، جامعة الأزهر، لإجراء الكشف الطبى مجانا على مواطنى حلايب وشلاتين، بمستشفى الشلاتين المركزي، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر كلية طب البنات بجامعة الأزهر.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، أن الفريق الطبى التابع لجامعة الأزهر بدأت اليوم السبت عملها حتى الخميس المقبلة ، مكونة من الدكتورة منى محمد على استاذ جراحة عيون، الدكتورة منى محمد حسنين، استاذ التخدير، الدكتورة بسمة أحمد محمد معوض، استاذ الجراحة العامة، والدكتور سامح السيد الإمام مدرس مساعد الاوعية الدموية، والدكتور محمد فتحى زيدان، مدرس الانف والاذن والحنجرة، والدكتورة منى سيد محمد عطيه، مدرس طب الأطفال .

وأضاف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الكشف بالفعل بدأ اليوم من الساعة التاسعة، ويستمر طوال الأسبوع، حتى الخميس المقبل، مجانا على المواطنين بجنوب البحر الأحمر .

 


مستشفى الشلاتين

قوافل طبية

جامعة الازهر

البحر الاحمر

اطباء كلية طب البناتن وكيل صحة البحر الاحمر

الكشف على مواطنى الشلاتين

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