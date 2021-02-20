ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بساقلته سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته، بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز، بين طرفين ووجود مصاب، تم تحويله للمستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته، أنها بين كلاً من: طرف أول "محمود ك ل م" 20 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بالأذن اليسري وكدمه بالساعد الأيسر "، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي و شقيقه "عبد الناصر ك ل م" 24 سنة عامل.

وبين طرف ثان: "الضبع ا م" 65 سنة بالمعاش، ونجله "بهاء ا ا م" 25 سنة عامل، الطرفان أبناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الثاني، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي تولت التحقيق في الواقعة.