ضبط عامل قتل صديقة بسبب مشادة كلامية بينهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عامل قتل صديقه، نتيجة مشادة كلامية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يُفيد بمصرع "م. ع. ف" 20 عاما، ومقيم بقرية شبرا قبالة التابعة لذات المركز، مصاب بجرح طعني في الصدر وذلك بسبب مشادة كلامية بينه وبين صديقه أدت إلى طعنه.

وعلى الفور الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شركة قويسنا، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم القبض على المتهم “خ. ا. ش" 19عاما، ومقيم بكفر المنشي التابعة لذات المركز بتعديه على المجني عليه وقتله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.