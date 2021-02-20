شمشون الصعيد بيشق ريقه بالقزاز والنار.. عم بكر المنياوى قوة تهد جبال.. فيديو

وأضاف: لا أحاول استخدام تلك القوة إلا فى الخير فقط، لافتا إلى أنه فى أحد الأفراح تعطل أتوبيس بالركاب وكانون فى انتظار الجرار لسحبه ، إلا أنه قام هو بسحب الأتوبيس ورفض أن يتقاضى أجرا على ذلك.

وقال: بأكل النار والزجاج عندما أجوع فى أى وقت ليس لى موعد محدد لذلك ، أشقائى عرضوا على أن اوقع الكشف على معدتى وعندما عرضت نفسى على الطبيب أخبرنا أننى امتلك معدة فولاذية لا تتأثر باى شيئ .

واستطرد قائلا: أقوم بتكسير اللمبه النايلون على الأرز وأكلها لانى احتاج الى شيء يقرمش أسفل اسنانى، كذلك استمتع كثيرا بأكل الفحم وهو مشتعل، مطالبا أن يجد عملا حتى يستطيع الانفاق على نفسه وأسرته.