شمشون الصعيد بيشق ريقه بالقزاز والنار.. عم بكر المنياوى قوة تهد جبال.. فيديو

قل ما شئت فهو بالفعل رجل خارق ، يأكل كل شيئ ويسحب السيارات بأسنانه ، ليس هو فقط بل أبناءه كذلك، هو عم "بكر الصياد" أحد أبناء قرية زهرة التابعة لمركز المنيا ، يأكل القزاز والنار ويسحب السيارات بأسنانه، وهبه الله قوة خارقة ، ويقول إنه يعمل صياد وفى أحد المرات وهو يصطاد اشتد عليه الجوع فبدا يأكل النار والقزاز المتواجد أمامه ومن هنا اكتشف بكر قوته الخارقة ، فكتمها ولم يعلن عنها منذ 30 عام ،لكنه فوجىء بأن نجله مثله ونجله الأصغر أيضا .
وأضاف: لا أحاول استخدام تلك القوة إلا فى الخير فقط، لافتا إلى أنه فى أحد الأفراح تعطل أتوبيس بالركاب وكانون فى انتظار الجرار لسحبه ، إلا أنه قام هو بسحب الأتوبيس ورفض أن يتقاضى أجرا على ذلك.
وقال: بأكل النار والزجاج عندما أجوع فى أى وقت ليس لى موعد محدد لذلك ، أشقائى عرضوا على أن اوقع الكشف على معدتى وعندما عرضت نفسى على الطبيب أخبرنا أننى امتلك معدة فولاذية لا تتأثر باى شيئ .
واستطرد قائلا: أقوم بتكسير اللمبه النايلون على الأرز وأكلها لانى احتاج الى شيء يقرمش أسفل اسنانى، كذلك استمتع كثيرا بأكل الفحم وهو مشتعل، مطالبا أن يجد عملا حتى يستطيع الانفاق على نفسه وأسرته.
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