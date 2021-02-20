اليوم السابع
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سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية

السبت، 20 فبراير 2021 10:19 م
سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية انفجار _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون تسجيل خسائر.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن أربعة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر".

وكانت قاعدة بلد قد تعرضت - فى وقت سابق - لعدة هجمات صاروخية، حيث تضم القاعدة الجوية قوات أمريكية ومتعاقدين، إلى جانب القوات العراقية، كما أطلقت عدة صواريخ أيضا الإثنين الماضى باتجاه مدينة أربيل شمال العراق.

 


صواريخ كاتيوشا

محافظة صلاح الدين

العراق

أخبار العراق

العنف في العراق

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