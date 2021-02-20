رئيس جامعة حلوان: الجامعة الأهلية غير هادفة للربح وبدء الدراسة فى 2021 /2022

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة الأهلية تخرج من رحم الجامعة الأم وتراعى التخصصات الرقمية واحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أنه بالتوازي مع بدء الإنشاءات تم تشكيل لجان متخصصة تعمل على إعداد لوائح دراسية لتكون جاهزة بالمعامل والورش.

وأضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية ، أن التخصصات الجديدة ستكون مثل الإدارة الرقمية وهتكون جامعات جيل رابع وكلية آداب تطبيقية وهناك برامج للفنون وادارة المتاحف .

وذكر رئيس جامعة حلوان أن الجامعة الأهلية تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسى فى سبيل الاهتمام بمنظومة التعليم العالى فى مصر.

وأكد الدكتور ماجد نجم أن الجامعة الاهلية غير هادفة للربح ولكنها تستهدف توفير فرص تعليم لأولادنا الطلاب، مؤكدا أن بدء الدراسة بالجامعة الأهلية سيكون مع بداية العام الدراسى الجديد 2021/ 2022 ، مؤكدا أنه بمجرد وضع حجر الأساس سيتم العمل ليل نهار لإنجاز الانشاءات وبدء الدراسة .