اليوم السابع
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خروج 10حالات من مستشفى كفر الزيات العام بعد تعافيهم من فيروس كورونا

السبت، 20 فبراير 2021 02:38 م
خروج 10حالات من مستشفى كفر الزيات العام بعد تعافيهم من فيروس كورونا مستشفى كفر الزيات العام
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور عبد العال قوزع، مدير مستشفي كفر الزيات للحجر الصحي بمحافظة الغربية، فى بيان له، تعافى 10 مصابين بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، من بينهم حالات تُجري جلسات الغسيل الكلوي.
 
وأضاف  مدير المستشفى، أن الحالات تم وضعها بالعزل الصحي، بعد إيجابية إصابتهم بالفيروس، و تلقوا العلاج بالمستشفي طبقا لبروتوكول وزارة الصحه، و تم خروجهم تحسن بعد أن جاءت المسحات سلبية.
 
وأكد مدير المستشفى، جودة الخدمة العلاجية المقدمه بالمستشفي، مشيدا بالدور الإنسانى الذى يقوم به طاقم التمريض وإشراف الحجر الصحى تجاه الحالات، خاصة كبار السن والعمل على رعايتهم و تقديم كافة اوجه المساعدة الطبية والنفسية والمعنوية لهم طوال فترة العلاج بالمستشفى.

محافظة الغربية

مستشفى كفر الزيات العام

مرضى كورونا

المتعافين من كورونا

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