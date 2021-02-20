"حياة كريمة" ترسم السعادة على وجوه أهالى 68 قرية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

اختارت مبادرة "حياة كريمة" 7 مراكز بإجمالى 68 قرية بسوهاج ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى لاقت قبولا كبيرا من قبل كافة المواطنين على مستوى المحافظة.

فالمبادرة توفر كافة الخدمات الأساسية لتلك القرى من ناحية وتغير الشكل الحالي للقرى للشكل الأفضل، حيث تشمل عملية التطوير المنازل وبناء الوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء لتحسين مستوى المعيشة.

"اليوم السابع" من خلال الانفوجراف التالى يقدم أسماء القرى التي تم اختيارها ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية على مستوى محافظة سوهاج تعرف عليها ..















