تنفيذ 1149 حكما قضائيا وضبط 24 قطعة سلاح بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة التي استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط بندقية الية عيار 7.62 ×39 و5 بندقية خرطوش عيار 12 و3 طلقات من ذات العيار و13 فرد روسي محلي الصنع وكذا و11 طلقات من ذات العيار و3 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع وقطعتى سلاح أبيض بإجمالى 24 قطعة سلاحتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 30 قرص ابتريل ومبلغ مالي1100 جنية حيازة المتهم ا ف ا 24 سنة عامل ومقيم مركز جهينة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع وتم ضبط لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 3 جرام حيازة المتهم فارس ج ع 21 سنة عامل ومقيم قسم جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وأستكملت الحملة اعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "3" حكما متنوعا وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1149" حكما قضائيا متنوعا وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 308 مخالفة مرورية.