تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي، من شقة سكنية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم تمكن من الدخول بواسطة مفتاح مصطنع، مستغلا غياب المقيمين بالشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحص عدد من المشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.