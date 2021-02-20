اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الجيزة

السبت، 20 فبراير 2021 05:53 م
تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الجيزة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي، من شقة سكنية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم تمكن من الدخول بواسطة مفتاح مصطنع، مستغلا غياب المقيمين بالشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحص عدد من المشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


سرقة شقة بالجيزة

سرقة الشقق

سرقة بالجيزة

سرقة الشقق بالجيزة

سرقة مصوغات ذهبية

مصوغات ذهبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة