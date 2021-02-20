تعرف على استعدادات التعليم لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع وكيلة وزارة التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021، وذلك بناء على خريطة المرحلة المقبلة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص عقد الامتحانات.

وأوضحت سهام يوسف وكيلة الوزارة أنه قد تم عقد اجتماعا بحضور مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد، ومديري الإدارات المعنية بالمديرية لمراجعة استعدادات المديريات لعقد الامتحانات والذي تناول التأكيد على الالتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة بشأن التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى، والتعليمات الصادرة بالكتاب الدورى، وآلية امتحانات الفصل الدراسى الأول والخاص بالتعليم الفنى، والصفين الأول والثانى الثانوى.

وأضافت وكيلة الوزارة أن نظام الاختبارات لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادى، سيكون امتحان ورقى مجمع في جميع المواد في يوم واحد (28 فبراير للرابع الابتدائي، 1 مارس للصف الخامس، 2 مارس للصف السادس، 3 مارس للأول الإعدادي ، 4 مارس للثاني الإعدادي)، فيما تقرر عقد اختبارات آخر شهور (مارس، أبريل، مايو) بنفس الأسلوب والطريقة السابقة وهو ما يعادل امتحان الفصل الدراسي الثاني.

في حين يتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لأخر العام، وبالنسبة للشهادة الإعدادية، سيتم عقد الامتحانات 7 مارس " امتحان متعدد التخصصات" في المواد الأساسية، ويشترط اجتيازه، ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية و25% فأكثر في كل مادة ، ولو لم يتحقق هذان الشرطان ، فعلى الطالب أن يتقدم لامتحان تكميلى، ويعد هذا الامتحان شرط أساسي للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الإمتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها استعداداً لأعمال امتحانات 2020/2021 ،وضرورة وضع جدول الامتحانات فى مكان ظاهر وواضح لجميع التلاميذ.

كما أشارت وكيل وزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية، بجانب غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات حال حدوثها، وموافاة المديرية بأية واقعة على الفور، منوهة عن مناقشة موجهى عموم المواد الصورة النهائية لورقة الامتحان وكيفية توزيع الدرجات، ووضع الأسئلة بحيث تشمل أجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبى للورقة الامتحانية، فضلا عن التأكيد على حضور مدير التعليم الفني وواضعى الاختبارات للدبلومات الفنية البرنامج التدريبي من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين يومي 21 و22 فبرايرا الجاري عن طريق قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات التعليمية