تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة فى مرسى مطروح حفاظًا على أرواح المواطنين

مطروح - حسن مشالى

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تركيب 500 غطاء لبوابات أعمدة الإنارة وصيانة الكابلات في ظل الطقس غير المستقر، حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك من خلال رجال الإنارة العامة بمجلس المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف العمل في قطاع النظافة والإنارة العامة والردود على شكاوي المواطنين في القطاعات الخدمية .



وأضاف "جاب الله"، أن إدارة الإنارة العامة قامت بإصلاح وصيانة كشافات أعمدة الإنارة لشكاوى المواطنين بمناطق عزبة الأفراد والحاج علي وأحياء الزهور والشروق والإمام مالك لعلم الروم، في إطار الأعمال اليومية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، مواصلة استمرار جهود رجال جهاز النظافة والأحياء بالعمل علي مدار الساعة لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة، حيث جرى رفع 460 طنا من القمامة.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح، بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساء، حتي تستطيع جهاز النظافة رفع القمامة لضمان عدم تراكمها في الشوارع حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة.