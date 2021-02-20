تحصين وعلاج 3 ملايين رأس ماشية خلال الحملات البيطرية بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الاهتمام الكامل بالحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية.

فيما أكد الدكتور حسنى عباس مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وكذلك تكثيف حملات تحصين رؤوس الماشية ضد الأمراض وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأضاف أن قوافل العلاج أسفرت عن علاج عدد 3324231 من رؤوس الماشية وبلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية القطاع الحيواني 38 قافلة بإجمالي عدد 35052 حيوانا معالجا، وأن كمية اللحوم المضبوطة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال تلك الفترة بلغت 371136 كيلوجراما.

كما أكد مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات المشتركة مع الصحة والتموين أسفرت عن تحرير 3676 قضية متنوعة للحوم غير الصالحة والذبح خارج المجازر، مشيرا إلى رش وتطهير 1740 موقعا بالمجان ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بالتنسيق مع الصحة والجهات المعنية المختصة.