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انطلاق سباق كأس السعودية العالمى للخيل فى الرياض

السبت، 20 فبراير 2021 07:47 م
انطلاق سباق كأس السعودية العالمى للخيل فى الرياض سباق الخيل
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها بانطلاق سباق كأس السعودية العالمي للخيل في الرياض.

ويشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أميركي أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جواداً عالمياً من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أميركي للمركز الأول.
 
ويتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق «ماكسيموم سيكورتي» و«بن بطل» و«ميدنايت بيسو» و«ماتشو جوستو» و«تيسايتوس»، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأمريكي بوب بافرت والبريطاني جون جوسدن والأميركي ستيفن أسموسن، ومواطنه براد كوكس، والمدربين الوطنيين عبد الله بن مشرف وشالح العضياني.

سباق الخيل

الرياض

عاجل

السعودية

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