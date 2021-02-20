انتظام الحالة المرورية على طريق الإسكندرية الزراعى

كتب: محمد أبو ضيف

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي صباح اليوم السبت، انتظام حركة السيارات في الاتجاهين، حيث اختفت التكدسات في حركة السير، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة الحركة المرورية.

وعززت اليوم السبت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.