المستثمرون العرب يسجلون صافى شراء بالبورصة المصرية بـ34.6 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.7% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.2%، والعرب على 5.1% خلال الأسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 160.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 34.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.5%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى شراء بنحو 364 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بنحو 128.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11380.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 2350.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 3374.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.47% مغلقًا عند مستوى 14048.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.75% ليغلق عند مستوى 1310.22 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 394.3 مليار جنيه إلى 388.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.5 مليار جنيه إلى 122.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 519.8 مليار جنيه إلى 510.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، فيما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%.