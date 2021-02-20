اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الإيطالية تنقذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قارب بالقرب من سواحلها

السبت، 20 فبراير 2021 04:22 م
السلطات الإيطالية تنقذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قارب بالقرب من سواحلها لاجئون - ارشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال خفر السواحل الإيطالي اليوم السبت إنه أنقذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم على بعد 15 ميلا جنوبي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأضاف أنه يواصل البحث عن أي مفقودين محتملين بالتنسيق مع الشرطة الإيطالية التي تتعامل مع الجرائم المالية والتهريب.

وأظهر مقطع فيديو من خفر السواحل لقطات سمعت فيها أصوات المهاجرين يصرخون في الظلام طلبا للنجدة بينما يجري إلقاء سترات النجاة في البحر في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وإيطاليا هي الطريق الرئيسي للمهاجرين الذين ينطلقون غالبا من تونس وليبيا أملا في الوصول إلى أوروبا.

 


إيطاليا

روما

غرق قارب

لاجئين

السواحل الإيطالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة