اليوم السابع
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"الرى": الانتهاء من تبطين 7000 كيلو من الترع منتصف العام المقبل

السبت، 20 فبراير 2021 06:29 م
"الرى": الانتهاء من تبطين 7000 كيلو من الترع منتصف العام المقبل
ماجد تمراز

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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم الانتهاء من 1000 كيلو من تبطين الترع في القرى، مشيرا إلى أن العمل يتم في محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من 7000 كيلو في منتصف العام القادم.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "الهدف من تبطين الترع هو أن يتم عملية توزيع دقيقة للمزارعين، لأن الترع عانت لسنوات من الإهمال وإلقاء المخلفات فضلا عن إهدار المياه".

 

وأضاف: "وجود مخلفات في المجرى المائي كان يتسبب في إعاقة المياه عن الوصول لأراضي المزارعين".


الرى

وزارة الرى

تبطين الترع

تطوير القرى

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