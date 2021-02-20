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الرئيس يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت للدولة

السبت، 20 فبراير 2021 04:53 م
الرئيس يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الرى من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضى فى شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة فى مصر".

 

وأكد الرئيس السيسى لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا فى مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبرى على مستوى الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضى الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات، مشددًا على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى مختلف المجالات.

 


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