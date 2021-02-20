الداخلية تضبط 1149 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال أسبوع، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط 1149 قطعة سلاح نارى بينها جرينوف وبنادق، وتنفيذ 515097 حكما قضائيا.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 86342 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57492612 جنيها.

وأسفرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 2183 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، وضبط 12 قضية فى مجالات "اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 3248444842 جنيها.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان ، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1839 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها 2019 متهم، بحوزتهم 163 كيلو حشيش و75 كيلو هيروين و124 قرص مخدر.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا في ضبط 1526 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت 10677 شيشة، وغلق 4442 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 100478 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9674 شخص.