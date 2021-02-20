الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى شقة سكنية دون إصابات

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت منطقة مينا البصل، حريق فى أحد الشقق السكنية ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وكان قد تبلغ للحماية المدنية بالإسكندرية ، بظهور أدخنه من أحد الشقق بمنازل الأهالى بشارع الغرناطى متفرع من الأسناوى وعلى الفور ، وتحركات سيارتان المطافى ، وتبين أن الشقة خالية من السكان .

وانتقلت قيادات قسم شرطة مينا البصل إلى مكان الحريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .

يذكر أنه تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى غرفة ملابس فى ملعب رياضى بإحدى القرى بمنطقة برج العرب دون إصابات.

وكان قد تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق وتوجهت سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق كاملة.