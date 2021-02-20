التحفظ على 149 ألف عبوة أدوية ومكملات غذائية مجهولة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ علي 149 ألف عبوة من الأدوية ومكملات غذائية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر داخل مخزنًا للأدوية بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير امن الإسكندرية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوردت معلومات وتحريات ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام صيدلي حر، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الغش التجاري من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية داخل شقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، ولا تتوافر بها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المعنية تم إستهداف الشقة المشار إليها وألقي القيض علي المدير المسئول عن المخزن، وبتفتيشه عثر علي149682 عبوة من الأدوية المتنوعة من بينها "مُكملات غذائية وفيتامينات ومضادات حيوية والعديد من العقاقير الطبية المختلفة أمبولات ومستحضرات تجميل، بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازت ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.