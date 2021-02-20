الانتهاء من محطة معالجة الصرف بقنتير الشرقية بتكلفة 277 مليون جنيه.. صور

الشرقية- فتحية الديب

يسابق العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، الزمن فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية برؤية مستقبلية قوية تتبناها الشركة القابضة، أحد أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقنتير" الكائنة على أرض مركز مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، والتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

تم الانتهاء من أعمال الإنشاء بها بنسبة 100% وسوف يتم افتتاحها قريبا، وتعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 باليوم، والسعة المستقبلية 15000م3 باليوم، لخدمة 30 ألف نسمة لقرى قنتير والغزالى والتوابع الخاصة بهما، بتكلفة 210 ملايين جنيه، بالإضافة إلى استيعاب أعمال تجميع ونقل مياه الصرف لقرى قنتير وزيزو وغالى، بتكلفة 67 مليون جنيه، لتصلة التكلفة الإجمالية للمشروع 277 مليون جنيه، وذلك للمساهمة بشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.