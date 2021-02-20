اليوم السابع
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الأمن يكثف جهوده للوصول إلى فتاة حرر والدها محضرا بتغيبها في الجيزة

السبت، 20 فبراير 2021 05:34 م
الأمن يكثف جهوده للوصول إلى فتاة حرر والدها محضرا بتغيبها في الجيزة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن اختفاء فتاة عن منزل أسرتها، وبالفحص تبين قيام والد الفتاة بتحرير محضر بغيابها في 18 فبراير الجاري، وسبق له تحرير محضر بغيابها خلال العام الماضى واعتراضه على تواصلها مع أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى "طالب – مقيم بالقاهرة ".

وباستدعاء الأخير ومناقشته، أكد أن المتغيبة كانت برفقته خلال يوم الغياب، وكانت تخشى العودة للمنزل لتأخر الوقت، فقام بتوصيلها حتى محطة مترو فيصل، واستقلت "توك توك" وانصرفت ولا يعلم عنها شيئا.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان تواجد الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


اخبار الداخلية

حملات امنية

حوادث

اختفاء فتاة

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السوشيال

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